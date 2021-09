Kreuze öffentlich sichtbar : Laschet faltet Stimmzettel im Wahllokal falsch

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und seine Frau Susanne vor ihrer Stimmabgabe in Aachen. Foto: AP/Thilo Schmuelgen

Aachen Welche Partei Armin Laschet wählt, dürfte niemanden überraschen. Bei der Abgabe seines Stimmzettels verstieß der CDU-Kanzlerkandidat in Aachen jedoch gegen die Regeln – seine Kreuze waren auf dem falsch gefalteten Zettel deutlich zu erkennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich sollten Außenstehende bei der Stimmabgabe nicht erkennen, was man wählt. Genau das ist jedoch dem CDU-Bundeskanzlerkandidaten Armin Laschet bei der Wahl in Aachen passiert. Als er seinen Stimmzettel in die Urne warf, waren darauf die zwei Kreuze deutlich zu erkennen.

In Aachen hielten Fotografen die Panne des CDU-Politikers fest. Laschet verstieß mit seiner offenen Stimmabgabe gegen die Regeln. „Bei der Urnenwahl muss der Wähler um das Wahlgeheimnis zu wahren, in der Wahlkabine seinen Stimmzettel – nachdem er ihn gekennzeichnet hat – in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist“, heißt es auf der Webseite des Bundeswahlleiters.

Eigentlich hätte der Wahlvorstand Laschet auf seinen Fehler hinweisen sollen. Er kann laut der Seite des Bundeswahlleiters einen Wähler zurückweisen, „wenn dieser einen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat.“ Laschets Stimme verliert nach dem Fehler jedoch nicht ihre Gültigkeit. Er hätte ihn höchstens erneut ausfüllen müssen, wenn das der Wahlvorstand gefordert hätte.

Mit seiner Frau Susanne kam Laschet am Vormittag zu Fuß in das Wahllokal in einer städtischen katholischen Grundschule. Die Stimmabgabe selbst dauerte nur wenige Minuten. Kurz nach 11 Uhr war der Stimmzettel des CDU-Politikers in der Wahlurne. „Jetzt geht es erst einmal nach Hause und dann nach Berlin“, sagte er hinterher.

(lha/vima/afp/dpa)