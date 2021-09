Mit Tesla-Chef Elon Musk traf sich Armin Laschet in der künftigen Gießerei im Werk der Tesla Gigafactory in Grünheide bei Berlin, wo ab Ende 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen sollen. In einem Interview vor dem Werk bezog sich Laschet auf die Frage eines Journalisten und fragte den Tesla-Chef: „Was ist die Zukunft bei Autos, wasserstoffbasiert oder elektrisch?“ Musk antwortete: „Natürlich elektrisch. Wasserstoff ist Zeitverschwendung.“ Danach lachte Musk hämisch, es wirkte so als lache er Laschet für die Frage aus. Im weiteren Verlauf winkte Musk mit ähnlichem Lachen eine Frage zur Wasserknappheit in der Region ab, die ihm eine Journalistin stellte. Fazit: Kein guter Auftritt von beiden.