Koalitionsvertrag bis Ende November : SPD, Grüne und FDP streben Kanzlerwahl in zweiter Dezemberwoche an

SPD, Grüne und FDP streben Kanzlerwahl in zweiter Dezemberwoche an

Berlin Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen haben SPD, Grüne und FDP den Zeitplan bis zur Regierungsbildung festgezurrt. Bis zum 10. November sollen die Arbeitsgruppen zu den einzelnen Politikfeldern konkrete Ergebnisse vorlegen.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen in der zweiten Dezember-Woche die Regierung übernehmen: Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) solle in der Woche vom 6. Dezember gewählt werden, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Donnerstag in Berlin. Der fertige Koalitionsvertrag soll bis Ende November vorliegen.