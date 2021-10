Auftakt der Koalitionsverhandlungen : Die Ampel darf sich nicht überfordern

Meinung Berlin Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP beginnen in guter Stimmung. Die mögliche Ampelkoalition hat sich enorm viel vorgenommen – neben dem dringlichen Klimaschutz auch tiefgreifende Strukturreformen im Hartz-IV-System. Die neue Regierung sollte sich aber nicht übernehmen – und lieber klare Prioritäten setzen.

Gut 300 Menschen verhandeln seit diesem Donnerstag über die Zukunft Deutschlands, bis Ende November will die Ampel einen fertigen Koalitionsvertrag vorlegen. Das ist angesichts der 22 Arbeitsgruppen und der hohen Zahl der Beteiligten ambitioniert und erfordert große Disziplin. Überhaupt haben sich SPD, Grüne und FDP enorm viel vorgenommen: Nicht nur will die Ampel den menschengemachten Klimawandel aufhalten, die Energieversorgung der viertgrößten Industrienation total umstellen und die vielfach überforderte Verwaltung modernisieren und digitalisieren. Sie will auch das Sozialsystem komplett neu aufstellen, indem sie die Kinder aus dem Hartz-IV-System herausholt, eine neue, systemfremde Kindergrundsicherung einführen. Sie will darüber hinaus das ungeliebte System der Grundsicherung auch gleich ganz überwinden und umwandeln in ein „Bürgergeld“, dessen Konturen noch vage sind, das aber bereits hohe Erwartungen weckt. Alles in den kommenden vier Jahren.