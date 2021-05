„Klimaschutzsofortprogramm“ geplant : Baerbock will Kurzstreckenflüge abschaffen

Baerbock will Kurzstreckenflüge abschaffen

Berlin Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht sich gegen Billig- und Kurzstreckenflüge aus. Die Reise mit dem Zug müsste günstiger sein als der Flug, sagt sie. Außerdem äußert sich Baerbock zu ihren privaten Plänen, sollte sie ins Kanzleramt gewählt werden.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will im Falle einer Regierungsübernahme für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen kämpfen. Auch Billigpreise wie Mallorca-Flüge für 29 Euro dürfte es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“ (kostenpflichtiger Inhalt): „Jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen.“