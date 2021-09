Annalena Baerbock in Bonn : Kanzlerkandidatin der Grünen hatte leichtes Spiel auf dem Münsterplatz

Bonn Annalena Baerbock hat auf dem Bonner Münsterplatz rund 1000 Zuschauer mit Klimathemen auf den Wahlkampf eingestimmt. Verstärkung bekam sie von Eckart von Hirschhausen.

Wenn auch witzig gemeint, es war dem Mediziner und Komödianten Eckart von Hirschhausen ein ernstes Thema. Beim Wahlkampfauftritt von Annalena Baerbock auf dem Bonner Münsterplatz war er am Freitagabend die Stimme der Wissenschaft. Zwei Wünsche hatte er für das grüne Regierungsprogramm: „SUV sollen in der Stadt nur noch, wenn sie schon so viel PS wie Trecker haben, 25 Stundenkilometer fahren dürfen.“ Und zum Kilo billigem Fleisch müsse es an der Supermarktkasse einen 20-Liter-Eimer Gülle dazugeben. „Dann merkt man, was man verursacht“, sagte Hirschhausen.