„Herausragende Bedeutung für Wahlkampf“ : CDU-Abgeordnete pochen auf Mitspracherecht bei Kanzlerkandidatur

Zahlreiche Abgeordnete in der Bundestagsfraktion wollen über die Kür des Kanzlerkandidaten mitentscheiden. Foto: AFP/OMER MESSINGER

Berlin Bis Pfingsten wollen Armin Laschet und Markus Söder klären, wer als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl antritt. Nun melden sich zahlreiche Unionsabgeordnete und fordern ein Mitspracherecht bei der Kandidatenkür.

Eine große Gruppe von CDU-Abgeordneten in der Unionsfraktion im Bundestag fordert ein Mitspracherecht bei der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. Bereits rund 50 Abgeordnete haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einer Erklärung angeschlossen, in der es heißt: „Als Mitglieder einer selbstbewussten CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwarten wir, dass, bevor eine Festlegung dieser Tragweite verkündet wird, in einer parteiübergreifenden Fraktionssitzung von CDU und CSU darüber diskutiert und im Zweifel auch dort entschieden wird.“