Unions-Machtkampf hat kein Ende : Söder hält nach Gespräch mit Laschet weiter an Kanzlerkandidatur fest

CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet vor der Landesvertretung in Hessen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nachdem sich der CDU-Chef und der CSU-Vorsitzende am Sonntagabend in Berlin ergebnislos beraten haben, gehen die Gespräche nun weiter. Eine Entscheidung wird jedoch nicht mehr am Montag erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union wird es voraussichtlich auch am Montag keine Entscheidung geben. CSU-Chef Markus Söder werde sich auch nach den jüngsten Gesprächen mit CDU-Chef Armin Laschet nicht von seiner Bewerbung zurückziehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Söders Umfeld. Es sei zunächst noch nicht mit einer Entscheidung der K-Frage zu rechnen.

Lesen Sie auch K-Frage in der Union : Junge Union wünscht sich mit deutlicher Mehrheit Markus Söder

Zunächst hatte Armin Laschet am Montagmorgen in Berlin über das weitere Vorgehen bei der Kanzlerkandidatensuche beraten. Nach Angaben eines dpa-Fotografen standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 09.20 Uhr kommentarlos mit unbekanntem Ziel verließ.

Mit wem sich Laschet in der Landesvertretung beraten hat und über die Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. Kurz nach Laschet verließ auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak das Gebäude. Auf die Frage eines Reporters, wie es nun weiter gehe, sagte dieser nur: „Es geht immer gut weiter.“

In der Nacht zum Montag hatten Laschet und CSU-Chef Markus Söder sich rund dreieinhalb Stunden in einem Gebäude des Bundestags beraten, konnten sich aber am Ende nicht auf eine Entscheidung einigen. Söder ist nach dpa-Informationen inzwischen bereits wieder auf dem Weg zurück nach Bayern.

Seit mehr als einer Woche streiten sich Söder und Laschet über die Frage, wer von ihnen als Kanzlerkandidat für die Union zur Bundestagswahl am 26. September antritt. Eigentlich hatten sie bis zum Sonntag eine Lösung in der Machtfrage präsentieren wollen. Über das weitere Vorgehen in dem seit einer Woche andauernden Machtkampf war zunächst nichts zu erfahren.

Auch die CSU-Spitze will am Montag kurzfristig über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen beraten. Um 13.00 Uhr werde es Beratungen des CSU-Präsidiums geben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Um 14.00 Uhr wollen CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume eine Pressekonferenz geben.

Unterdessen regt sich Widerstand gegen Markus Söder bei Chefhaushälter Eckhardt Rehberg. „Ich erwarte, dass Markus Söder heute zurückzieht. Die CDU Deutschlands hat einen klaren Anspruch auf die Kanzlerkandidatur", sagte Rehberg unserer Redaktion. „Die Entscheidung muss jetzt binnen weniger Stunden geklärt werden, weil der Schaden für die Union insgesamt sonst immer größer wird", sagte der CDU-Politiker. „Meine größte Sorge ist, dass wir morgen in der Fraktion in eine Abstimmung hinein getrieben werden, die uns nicht zusteht. Die Fraktion kann rechtlich gar keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur treffen. Man sollte so etwas auch nicht aus einer momentanen Stimmungslage heraus entscheiden. Ich habe mich klar für Armin Laschet ausgesprochen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion.

(mar/desa//afp/dpa)