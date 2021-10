Rita Süssmuth zur Wahl von Bärbel Bas : „Das wurde höchste Zeit“

Interview Berlin Mit Bärbel Bas (SPD) ist erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder eine Frau zur Bundestagspräsidentin gewählt worden. Damals hatte das Amt von 1988 bis 1998 Rita Süssmuth inne. Die 84-Jährige CDU-Politikerin rät Bas, auf ihre Stärken zu vertrauen.

Süssmuth In einer Zeit, in der vieles ins Schwanken gerät, vom Klima über die Energie- bis hin zur Wohnungsversorgung, ist es ganz wichtig, dass Männer und Frauen das gemeinsam machen. Ich war immer empört, als es in der Corona-Krise hieß, nun sind vor allem die Frauen systemrelevant. Sie waren es immer. Und in der Pflege erst Recht.