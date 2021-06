„Versuch von Rufmord“ : Grüne weisen Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock in scharfer Form zurück

Grüne weisen Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock in scharfer Form zurück

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, hält bei der Vorstellung ihres Buches „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ ein Exemplar in den Händen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Ein Blogger wirft der Kanzlerkandidatin der Grünen vor, Textstellen in ihrem Buch unrechtmäßig übernommen zu haben. Die Partei verteidigt Baerbock und spricht von Rufmord.

Die Grünen haben die gegen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erhobenen Plagiatsvorwürfe in scharfer Form zurückgewiesen. „Das ist der Versuch von Rufmord“, erklärte ein Parteisprecher am Dienstag in Berlin. „Wir weisen den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung entschieden zurück.“ Ein Blogger, der bereits falsche Behauptungen zu Frau Baerbocks Abschluss verbreitet habe, versuche erneut, „bösartig“ den Ruf der Parteichefin zu beschädigen, erklärte der Parteisprecher.