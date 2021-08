„Ein schöner Land“ : Grüne ernten Spott für gesungenes Wahlkampf-Video

Berlin Die Grünen haben einen neuen Wahlspot veröffentlicht: Für die umgedichtete Version des Volkslieds „Kein schöner Land“ bekam die Partei viel Aufmerksamkeit – und vor allem Spott in den sozialen Medien.

Die Grünen veröffentlichten den Wahlspot unter dem Namen „Ein schöner Land“ am Dienstag – und damit rund einen Monat vor der Bundestagswahl, die am 26. September stattfindet. Bei dem gesungenen Video handelt es sich um eine Umdichtung des deutschen Volkslieds „Kein schöner Land“.

Urheber des Spots, der nach Angaben der Grünen ab diesem Dienstag in „ausgewählten Online-Kanälen“ läuft, ist die parteieigene Agentur Neues Tor 1. Im Fernsehen soll der Clip demnach erstmals am Dienstagabend im Ersten laufen. Agentur und Partei setzten dabei „auf mehr als 20 Unterstützerinnen und Unterstützer“ anstelle von professionellen Sängern und Sängerinnen, so die Grünen. Sie singen zuhause oder am Arbeitsplatz einzelne Zeilen des umgeschriebenen Textes. Eine Zeile lautet etwa: „Es regt sich Aufbruch weit und breit - auf neuen Wegen - bleiben nicht stehen - in dieser Zeit“.