Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen : Grüne knapp vor der Union in Umfrage

Berlin Der Höhenflug der Grünen hält weiter an. Auch in der jüngsten Umfrage des Politbarometers kommen sie auf 26 Prozent, die Union nur auf 25. Andere Umfragen bestätigen den Trend.

Nun sind die Grünen auch beim Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen an der Union vorbeigezogen – in der Stimmung und auch in der Sonntagsfrage. Wenn also jetzt Bundestagswahl wäre, würden die Grünen mit 26 Prozent knapp vor der Union mit 25 landen. Für die Partei der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wäre das ein Zugewinn von fünf Prozentpunkten, während die Christdemokraten sechs Punkte einbüßen würden. Die anderen Parteien wäre unverändert, nur die FDP könnte um einen Punkt auf zehn Prozent zulegen. Die SPD bliebe bei 14 Prozent, die AfD bei elf und die Linke bei sieben Prozent. In der Sonntagsfrage werden Parteibindungen und taktisches Verhalten der Wähler und Wählerinnen mitberücksichtigt.