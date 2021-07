„Goldwaage“ Aufwacher-Spezial : Home, sweet Home(-Office)

Corona hat die Arbeitswelt revolutioniert. Wer konnte, erledigte seinen Job von zu Hause aus. Wie geht es damit nach dem Abklingen der Pandemie weiter? Wir untersuchen die Pläne der Parteien. Bei diesem Thema ist die SPD an der Reihe.

Die Einordnung Einen gesetzlichen Anspruch auf Heimarbeit findet Julia Rathcke, Politikredakteurin der Rheinischen Post, grundsätzlich für erforderlich, wenngleich allenfalls die Hälfte der Arbeitnehmer ein solches Privileg in Anspruch nehmen könne. Allein der gute Wille der Arbeitgeber reiche bei einer so wichtigen Entscheidung eben nicht. Ein Recht sei zudem immer auch einklagbar und deshalb ein wirksames Instrument in der Hand von Arbeitnehmern. Die 24-Tage-Regelung der SPD geht nach Ansicht von Julia Rathcke an der Realität vorbei: „Die Familie mit zwei in Vollzeit angestellten Elternteilen, noch dazu in Bürojobs, ist eine relativ kleine Gruppe. Die Realität sind Alleinerziehende oder Teilzeitkräfte, die stationär arbeiten müssen. Da gehen 24 Tage Homeoffice schnell an den Bedürfnissen vorbei, auch wenn das bislang eine Minimalforderung ist.“ Auf die Betriebe sieht Rathke zudem großen Regelungsbedarf zukommen: Arbeitszeiterfassung, Gesundheits- und Versicherungsschutz, technische Ausstattung, das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit, steuerliche Fragen etc. – auch wenn einiges davon bereits auf den Weg gebracht worden sei. Als guten Kompromiss lobt die RP-Redakteurin den Vorschlag der FDP, der sich an eine seit 2016 in den Niederlanden geltende Regelung anlehnt. Demzufolge muss ein Arbeitgeber die Möglichkeit von Homeoffice prüfen, wenn sein Angestellter dies verlangt. Welches Modell sich durchsetzen wird, das hänge jetzt wie so vieles vom Wählervotum ab.