„Goldwaage“ Aufwacher-Spezial zur Bundestagswahl : Nur Fliegen ist schöner – aber auch besser?

Passagiere am Flughafen Düsseldorf begeben sich zu ihren Maschinen. Die Grünen wollen, dass Inlandsreisen mit der Bahn erfolgen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Analyse Vor Corona hatte sich das Flugzeug als ernsthafte Alternative zur Bahn etabliert – gerade auch auf Kurzstrecken. Die Grünen wollen lieber den umweltfreundlicheren Schienenverkehr attraktiver machen.

