Bundestagswahl 2021 : So funktioniert die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen

So funktioniert die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen

Berlin Ob Bundestagswahl oder Landtagswahl – die Fünf-Prozent-Hürde spielt immer eine wichtige Rolle. Viele kleinere Parteien fürchten sie besonders. Wir erklären, was der Begriff bedeutet.

Was ist eine Fünf-Prozent-Hürde?

Die Fünf-Prozent-Hürde ist eine Sperrklausel, die in Deutschland bei Bundestags- und Landtagswahlen gilt. Für die Wahl des Bundestags gilt diese Regelung für die Landeslisten von Parteien . Das bedeutet, dass eine Partei erst dann Mandate für den Bundestag bekommt, wenn mindestens fünf Prozent der abgegebenen, gültigen Zweitstimmen auf sie entfallen.

Hat eine Partei weniger Stimmen, zieht sie nicht in das jeweilige Parlament ein. In diesem Fall werden nur ihre – über die Erststimme – direkt gewählten Kandidaten Abgeordnete. Erringt eine Partei mindestens drei Direktmandate, wird sie trotzdem bei der Verteilung der Sitze nach Landeslisten berücksichtigt.

Gibt es Ausnahmen von der Fünf-Prozent-Hürde?

Die Fünf-Prozent-Hürde gilt nicht für Parteien von nationalen Minderheiten. In Schleswig-Holstein ist der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ausgenommen. Die Partei vertritt die Interessen der dort ansässigen dänischen Minderheit. Außerdem gibt es in Brandenburg und Sachsen die Lausitzer Allianz, eine sorbische Partei. In Niedersachsen existiert die Partei Die Friesen, die sich als Partei einer nationalen Minderheit bezeichnet.