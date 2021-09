CSU, FDP, Linke und AfD : Kleinere Parteien liefern sich TV-Vierkampf

Berlin Nach dem Triell der Kanzlerkandidaten haben sich am Montag auch die Spitzenkandidaten der vier kleineren Parteien FDP, Linke, AfD und CSU einen Schlagabtausch zu zentralen politischen Themen geliefert.

Beim Schlagabtausch der vier kleineren Parteien FDP, Linke, AfD und CSU wurden in der ARD-Sendung „Der Vierkampf nach dem Triell“ unterschiedliche Position etwa in der weiteren Rentenpolitik oder in der Außen- und Sicherheitspolitik deutlich.