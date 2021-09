Gegen Falschinformationen : Facebook baut Faktencheck zur Bundestagswahl aus

Berlin Zum Start der heißen Phase im Bundestagswahlkampf hat Facebook einen Ausbau seiner Kampagne gegen Falschinformationen vorgestellt. Faktenchecks werden auch auf Whatsapp möglich sein.

In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und mehreren Medienunternehmen sollen mit dem Ausbau einer Kampagne gegen Falschinformationen Manipulationsversuche im Vorfeld der Bundestagswahl erschwert werden, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin an. Dazu gibt es erstmals Angebote, die sich speziell an ältere und jüngere Nutzer richten. Außerdem werden Faktenchecks auf dem Messengerdienst Whatsapp ermöglicht.