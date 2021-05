Baerbock, Scholz und Laschet : Erster Termin für Kanzler-TV-„Triell“ vor Bundestagswahl steht fest

Berlin Langsam wird es ernst im Bundestagswahlkampf. Nun steht das erste Aufeinandertreffen von Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet im TV fest. Es wird auch ein zweites TV-“Triell“ geben.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sowie ihre Konkurrenten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) treffen vier Wochen vor der Bundestagswahl am 29. August bei RTL und n-tv zu einem "Triell" aufeinander. Das teilte die Sendergruppe am Mittwoch in Berlin mit. Der TV-Dreikampf wird damit zum neuen Format der politischen Auseinandersetzung. Zuvor hatten bereits ARD und ZDF eine solche Dreier-Runde angekündigt.