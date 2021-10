Die Union und die Neuaufstellung : Es bleibt kein Stein auf dem anderen

Meinung Berlin Die Union hat keine andere Wahl, als sich jetzt komplett neu aufzustellen. Dass Armin Laschet versucht, den Prozess zu moderieren, ist aller Ehren wert. Es drängt sich derzeit aber auch niemand auf, der das übernehmen könnte.

Der CDU ist ein weiterer Markenkern abhanden gekommen: ihre große Disziplin. Die Dämme sind gebrochen. Wen wundert’s? Wenn nach 16 Jahren Regierungsführung eine Machtmaschine wie die Union eine so derbe Niederlage einfährt bei der Bundestagswahl, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Das darf dann auch nicht anders sein. Inzwischen wird also alles hinterfragt, die Inhalte, der Kurs, das Personal, die Beteiligung der Basis.

Der Prozess, den die Unionsführung zur Neuaufstellung am Montag beschlossen hat, ist mühsam, aber unvermeidbar. Wer den Neuanfang will, der muss mehr Mitbestimmung zulassen, das erwarten Parteigänger inzwischen. Auch in der Union. Nicht zuletzt wegen der Art und Weise, wie der Kanzlerkandidat nominiert wurde. Zumal die Christdemokraten bei anderen gesehen haben, wie es funktionieren kann. Und wie die Basis manchmal dann doch ihren Willen durchsetzt gegen die Parteioberen.

Armin Laschet hat verstanden, dass er nicht mehr derjenige sein wird, der die Union weiterführen kann. Nicht nach dem Debakel. Auch wenn es nun noch einige Wochen oder sogar Monate dauern wird, bis die Union personell auf neuen Füßen steht. Laschet dürfte ebenso nicht derjenige sein, der über eine Jamaika-Koalition verhandeln wird. Wenn es zu dem sehr unwahrscheinlichen Fall doch noch kommen sollte. Ein Parteichef auf Abruf, der sich nur noch als Moderator sieht, dann aber doch anschickt, Kanzler zu werden? Das geht nicht. Da macht sich Laschet ebenfalls wohl keine Illusionen. Genau deshalb ist es aber aller Ehren wert, dass er die Brocken als CDU-Chef nicht einfach hinschmeißt. Könnte er ja. Sondern der Noch-Vorsitzende versucht, den Übergang einigermaßen zu ordnen und zu kontrollieren. Das scheint ihm zu gelingen. Es entspricht seinem Verständnis von Pflichtbewusstsein. Was manchen in der Union erst Recht auf die Palme bringt. Das gilt speziell für die, die ihr Mandat verloren haben. Denen sei aber gesagt: Armin Laschet hat die Wahl vergeigt, das ist wahr. Aber eben nicht allein.

Und wer sollte es denn zum jetzigen Zeitpunkt machen? Die, die sich mehr oder weniger selber als künftige Vorsitzende ins Spiel bringen, agieren eher nach dem Motto: Person vor Partei. Meistens sind es übrigens auch jene, die gerne das Gegenteil beteuern, die aber schon im Wahlkampf volle Solidarität mit dem Kanzlerkandidaten haben missen lassen. Nein, die Union braucht jemanden, der ausgleichend wirkt, der zupacken kann bei der Neuausrichtung, der Autorität nach innen und Glaubwürdigkeit nach außen ausstrahlt. In der Opposition allemal. Der den Wahlkämpfern im kommenden Jahr von Berlin aus den Rücken freihält und dabei hilft, dass sich der Abwärtstrend im Bund nicht in den Ländern fortsetzt. Derzeit drängt sich niemand so richtig aus der bisherigen Führungsriege auf, der dieses Anforderungsprofil erfüllt. Und wenn vielleicht doch, wie der eine oder andere Ministerpräsident, wird bereits abgewinkt. Die Neuaufstellung und Neuausrichtung der Union wird daher weitaus komplizierter und langwieriger werden, als sich das viele in der Partei womöglich vorstellen werden.