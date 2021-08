Die Parteien des Bundestags : SPD – im Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Special Die SPD ist neben der Union die Partei, die die Bundesrepublik am meisten geprägt hat. Ost- und Friedenspolitik, Sozialstaat und Aufstieg durch Bildung sind ihre Markenzeichen. Über 20 Jahre lang stellte sie den Bundeskanzler. Seit 2005 kämpft sie mit einem zunehmenden Bedeutungsverlust.

Wer hat die SPD gegründet?

Die SPD ist aus der Arbeiterbewegung entstanden, die sich wiederum soziologisch aus der Industrialisierung seit Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet hatte. Als Lohnabhängige der vielen vor allem im 19. Jahrhundert entstandenen Industrieunternehmen entwickelten die Arbeiter in den großen deutschen Städten ein Klassenbewusstsein. Der Rechtsanwalt und Revolutionär des Jahres 1848, Ferdinand Lasalle (1825-1864), berief schließlich Arbeitervereine nach Leipzig ein, wo sich am 23. Mai 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) konstituierte. Sechs Jahre später gründeten August Bebel und Wilhelm Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die sich mit dem ADAV 1875 auf dem Parteitag in Gotha vereinigte. Seit 1890 heißt die Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD).

Wann wurde die SPD gegründet?

Welche Werte vertritt die SPD?

In welchen Bundesländern regiert die SPD?

Die SPD stellt den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin in sieben Bundesländern, nämlich in Berlin (Michael Müller), in Brandenburg (Dietmar Woidke), in Bremen (Andreas Bovenschulte), in Hamburg (Peter Tschentscher), in Mecklenburg-Vorpommern (Manuela Schwesig), in Niedersachsen (Stephan Weil) und in Rheinland-Pfalz (Malu Dreyer). In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland ist sie Teil der Regierung.