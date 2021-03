CSU-Parteichef Markus Söder hat bislang eine Kanzlerkandidatur nicht komplett ausgeschlossen und darauf gepocht, dass sein Platz derzeit in Bayern sei. Da die Unionsparteien aber zwischen Ostern und Pfingsten die Kandidatenkür vornehmen wollen, ist auch der Name des bayrischen Ministerpräsidenten weiter im Rennen. Denn Söder steht in den Umfragewerten deutlich besser, als Armin Laschet zum Beispiel.