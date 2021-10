Deutschlandtag der JU in Münster : Merz nennt Union „Sanierungsfall“ – Nachwuchs will Neuanfang

Analyse Münster Die Junge Union macht beim dreitägigen Deutschlandtag ihrer Mutterpartei CDU Dampf. Der Nachwuchs will einen Neuanfang. Nur wie? Und mit wem? Die Wahlanalyse fällt hart aus. Und Friedrich Merz setzt erste Ausrufezeichen.

Wird er vielleicht der neue Parteivorsitzende? Er, der 65-Jährige, der zweimal in den letzten drei Jahren gescheitert ist, der nun voraussichtlich zum dritten Mal den Sprung an die Spitze wagen will - Friedrich Merz. Als der Ex-Fraktionsvorsitzende am Freitagabend in die Messehalle in Münster einzieht, ist der Applaus der 317 Delegierten beim Deutschlandtag groß. Der Sauerländer hat dann auch mal die Krawatte weggelassen. So macht man das beim Nachwuchs.