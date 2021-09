These 31: Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft

Vereinfacht gesagt, lässt sich die Landwirtschaft in Deutschland in zwei Lager einteilen: die ökologische und die konventionelle Landwirtschaft. Bei der ökologischen Landwirtschaft wird auf synthetisch hergestellte Pflanzenschutzmittel oder auch Gentechnik größtenteils verzichtet. Auch bei der Tierhaltung gelten höhere Anforderungen. Die Landwirtschaft in Deutschland wird in erster Linie von der EU gefördert. Aus Brüssel fließen jährlich rund sechs Milliarden Euro an deutsche Landwirte. Die EU will die Subventionen aber künftig nicht mehr nach der Größe der Fläche zahlen, sondern stärker an Umweltauflagen knüpfen. In Deutschland wurden zuletzt etwa 80 Prozent der Subventionen als Flächenprämie gezahlt, also weitgehend unabhängig von den Folgen für Umwelt und Landschaft.