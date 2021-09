Der Wahl-O-Mat ist online : Ein erfolgreicher Wahlhelfer

Der Wahl-o-mat zur Bundestagswahl ist seit heute online. Foto: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Analyse Düsseldorf Mehr als 15 Millionen Wählerinnen und Wähler benutzten bei der letzten Bundestagswahl den Wahl-O-Mat für ihre Entscheidungsfindung. Was ist diesmal neu, warum kommt er so spät und wie wählen die Macher die Fragen aus?

Mit dem Wahl-o-Mat ist der Bundeszentrale für politische Bildung ein Bestseller gelungen. Seit 2002 ist er im Internet – eine Anregung aus den Niederlanden. Und von Wahl zu Wahl wurde er erfolgreicher, zuletzt haben 15,7 Millionen Nutzer den Fragenkatalog heruntergeladen und ausgefüllt. Inzwischen fehlt er bei keiner Bundestags- und Landtagswahl mehr. „Er ist das erfolgreichste Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung“, meint deren Präsident Thomas Krüger. Für den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten ist der Wahl-o-Mat ein wichtiger Beitrag zu einer lebendigen Demokratie, der ständig verbessert und aktualisiert wird.

Was ist der Sinn des Wahl-O-Mat?

Der Fragenkatalog der Bundeszentrale möchte vor allem informieren, sagen seine Macher. Dazu wählt er gezielt Fragen aus, die von den beteiligten Parteien möglichst unterschiedlich und eindeutig beantwortet werden müssen. Die Fragen ergeben sich aus den Wahlprogrammen der Parteien und sollen gesellschaftlich und politisch relevante Problemstellungen widerspiegeln. Im neuesten Katalog sind es 38 Fragen aus unterschiedlichen Politikbereichen. Sie wurden allen 40 Parteien gestellt, die zur Bundestagswahl am 26. September zugelassen sind. Nur eine Partei weigerte sich, die Fragen zu beantworten. Die wichtigen Gruppierungen sind alle dabei.

Der Wahl-O-Mat möchte die Wahlentscheidung nicht beeinflussen. Und das schafft er durch strikte Neutralität und Bezug auf die Eigendarstellung der Parteien. Allerdings müssen sich die Antworten im Wahlprogramm wiederfinden. Sollte eine Partei schummeln, um bei den Internet-Nutzern besser dazustehen, macht das Redaktionsteam die Partei darauf aufmerksam. Gelingt das nicht, übernehmen diesen Job die vielen Nutzerinnen und Nutzer, aber auch die Anhänger der Partei. „Tricks können hier fast ausgeschlossen werden“, meint Pamela Brandt, eine der Redakteurinnen des Wahl-O-Mats.

Der Fragenkatalog ist ein Kind des Internets. Er wendet sich folgerichtig vor allem an ein jüngeres Publikum. Die Fragen werden auch von jungen Menschen erstellt und kontrolliert. Die wissenschaftliche Betreuung leistet ein Team der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf um den Politikwissenschaftler Stefan Marschall. Wenn die Möglichkeit der Mitarbeit unter Studierenden und anderen jungen Menschen ausgeschrieben wird, bewerben sich im Schnitt rund 400 Personen. Inzwischen wird der Wahl-O-Mat aber nicht nur von den jungen Wahlberechtigten genutzt, sondern auch von jedem vierten Rentner und jeder vierten Rentnerin. Das Werkzeug der Bundeszentrale ist generationenübergreifend. Es spitzt die Entscheidungsfindung zu und lässt sich in kurzer Zeit auswerten.

Um die Fragen zu beantworten, brauchen die Nutzerinnen und Nutzer im Schnitt zehn Minuten. Damit liegt der deutsche Fragebogen über der Zeit, in der Interessenten in anderen Ländern ihren Bogen ausfüllen. Dort werden im Schnitt nur 20 bis 25 Fragen gestellt.

Was ist neu bei der Ausgabe 2021?

Bislang konnten die Wahlberechtigten die Fragen beantworten und die für sie besonders wichtigen Themen nochmal stärker gewichten. Jetzt haben die Macher noch eine Tuning-Funktion eingebaut. Wenn also das Ergebnis mit den Fragen vorliegt, kann man auf einer neuen Seite die Gewichtung oder auch die Antwort ändern. So lässt sich das Ergebnis in die eine oder andere Richtung ziehen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der direkte Vergleich der Parteien. Bis zu drei Gruppierungen kann der Interessent miteinander vergleichen. Auf einer weiteren Seite bekommen er oder sie sogar eine kurze Begründung mitgeliefert, warum die Parteien sich so entschieden haben. Das schärft den Blick für Unterschiede und macht mit der Denkweise der unterschiedlichen politischen Lager vertraut. Der Nutzer erspart sich die Lektüre der oft blumigen und wenig aussagekräftigen Wahlprogramme und kann seine Entscheidung schneller treffen. Vielleicht ist das auch eine Anregung für die Schreiber von Wahlprogrammen. Manche tun es ja bereits.

Wer sich für eine Partei besonders interessiert, kann auch alle Standpunkte zu den Fragen nur bei dieser Gruppierung abfragen. Das würde sich dann tatsächlich wie ein verkürztes Wahlprogramm lesen.

Warum geht der Wahl-O-Mat nicht früher online?

Das Team zu Erstellung des Fragenkatalogs besteht aus 35 Personen. Die kümmerten sich seit März um die Wahlprogramme, wobei im Frühjahr zumeist nur erste Konzepte vorlagen. Zugleich muss die Redaktion abwarten, welche Parteien zur Wahl zugelassen sind und ob mögliche Widersprüche vor Gerichten zum Erfolg führen. Dieser Prozess war erst Anfang August abgeschlossen. Die umfangreichen Redaktionsarbeiten benötigen rund ein halbes Jahr. Es sind deshalb vor allem die zeitaufwendige Redaktion der Programme und der späte Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, die die Herausgabe des Wahl-O-Maten verzögern. Andererseits ist die Aufmerksamkeit für die Wahl kurz vor dem Datum auch deutlich höher als früher.

Wie wählt das Team die Fragen aus?

Am Anfang stehen die Wahlprogramme der Parteien. Aus ihnen destilliert das Redaktionsteam die relevanten Fragen. Bei den Themen sind diesmal die Umwelt mit sechs Fragen, Wirtschaft und Verkehr mit neun Fragen sowie Recht und Demokratie mit acht Fragen vorherrschend. Die anderen Punkte kommen aus den Bereichen Gesellschaft, Bildung, Gesundheit sowie Außen-, Sicherheits- und Sozialpolitik. Die Macher des Katalogs achten dabei besonders auf die aktuelle Diskussion und ihre Fragestellungen.