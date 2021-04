Baerbock oder Habeck? : Grünen-Vorstand macht am 19. April Vorschlag für Kanzlerkandidatur

Grünen-Vorstand macht am 19. April Vorschlag für Kanzlerkandidatur

Berlin Der Grünen-Bundesvorstand wird am 19. April vorschlagen, ob Parteichefin Annalena Baerbock oder Parteichef Robert Habeck die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl übernehmen soll. Es ist das erste Mal, dass die Partei einen Kanzlerkandidaten stellen wird.

Das teilte Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner den Landesvorsitzenden und dem Parteirat am Mittwoch in einem Schreiben mit. Die endgültige Entscheidung über die Kanzlerkandidatur fällt auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni.

Die Grünen wollen zwar mit der 40-jährigen Baerbock und dem 51-jährigen Habeck als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf ziehen. Trotzdem soll es erstmals in der Geschichte der Partei einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin geben. Dass dafür nur die beiden Parteichefs in Frage kommen, ist seit Langem klar. Die beiden haben mehrfach gesagt, dass sie die Frage zunächst untereinander klären wollen.