Am Abend der Bundestagswahl : Debatte um Nachfolge von Ministerpräsident Laschet in NRW beginnt

Düsseldorf Noch am Abend der Bundestagswahl diskutiert die NRW-CDU über die Nachfolge von Ministerpräsident Armin Laschet. Der Unionskanzlerkandidat hatte angekündigt, unabhängig vom Bundestagswahlergebnis in Berlin zu bleiben.

In der nordrhein-westfälischen CDU beginnt nach der Bundestagswahl die Debatte um die Nachfolge für Ministerpräsident Armin Laschet. Der Vorsitzende der CDU-NRW-Landesgruppe im Bundestag, Günter Krings, sprach sich dafür aus, Landesparteivorsitz und das Ministerpräsidentenamt weiter in einer Hand zu lassen. Er sei „kein Freund davon“, die Ämter zu trennen, sagte Krings am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Ich bin auch kein Freund von Übergangslösungen.“