Die nordrhein-westfälischen Grünen: „Mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin untermauern wir unseren ernsthaften Anspruch, einen Regierungswechsel im Bund zu erreichen und das Land in den kommenden vier Jahren aus dem Kanzlerinnenamt heraus zu gestalten“, erklärten die Vorsitzenden des mitgliederstärksten Landesverbandes, Mona Neubaur und Felix Banaszak, am Montag in Düsseldorf. „Diesem Ziel gilt ab jetzt bis zum Wahlabend all unsere Kraft.“