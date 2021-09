Bei der Bundestagswahl 2021 : Das passierte abseits der großen Berliner Politik-Bühne

Foto: dpa/Christian Charisius Infos Promis und Premieren – Wahlkreis-Wissen zum Mitreden

Berlin Zwei Bundesminister, die gegeneinander antreten. Eine Stadt, in der die AfD – schon wieder – so gar nicht gut ankommt. Und gleich eine vierfache Premiere in Baden-Württemberg. Hier gibt es Wahlkreis-Wissen zur Bundestagswahl.

Auch abseits der ganz großen Berliner Politik-Bühne hat es am Sonntag Überraschungen, Premieren und prominente Namen gegeben. So hat etwa ein Olympiasieger gegen den umstrittenen Ex-Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen (CDU) gewonnen. Außerdem gab es eine Schlappe für den Sohn des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

(bora/dpa)