Frank-Walter Steinmeier war in der zweiten großen Koalition unter Angela Merkel Außenminister. Dieses Amt hatte er bereits in den Jahren 2005 bis 2009 inne. Am 12. Februar 2017 wurde er als Nachfolger von Joachim Gauck zum Bundespräsident gewählt. Fünf Jahre später trat er mit 66 Jahren seine zweite Amtszeit an. Ein Porträt.