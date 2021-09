CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt : „Der Maßstab für die Union muss sein, eine Regierung zu führen“

Interview Berlin Eine knappe Woche vor der Wahl kämpft die Union mit der SPD auf Augenhöhe um den ersten Platz bei der Bundestagswahl - und schießt sich auf SPD-Kandidat Olaf Scholz ein. Aus der CSU gibt es auch klare Ansagen für die Zeit danach.

Dobrindt Olaf Scholz hat doch durch seine klare Ablehnung zur Abschaffung des Soli den politischen Inhalten der FDP eine Absage erteilt. Zur Erinnerung: FDP-Chef Lindner hatte die Jamaika Verhandlungen vor vier Jahren auch deswegen verlassen, weil die komplette Abschaffung des Soli nicht vereinbart wurde. Scholz würde die FDP jetzt in eine Koalition der Steuererhöher bringen, daran zeigt sich auch, was die Ampel wirklich ist: eine linke Suppe etwas gelb verdünnt. Bei der Linkspartei legt Scholz einen anderen Maßstab an. Da geht es nur darum, dass in der kommenden Wahlperiode Deutschland nicht aus der Nato austritt. Das wird selbst in der Linkspartei als Einladung verstanden.