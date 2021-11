Neue Einschränkungen gegen Corona : Du, oder ich? Merkel und Scholz müssen zusammen kämpfen

Der eine darf noch nicht, die andere darf bald nicht mehr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Berlin Dem Bundespräsidenten platzt der Kragen, eine prominente Grüne prescht bei der Impfpflicht vor, die alte Kanzlerin und der neue starke Mann kommen nicht aus der Deckung. Worauf es im Kampf gegen Corona jetzt ankommt.

Es ist ein bemerkenswerter Vorgang. In einer dramatischen Corona-Lage, in der alte und neue Regierung zu wenig Orientierung bieten, übernimmt der Bundespräsident die kommunikative Führung. Frank-Walter Steinmeier hat am Montag einen Auftritt im Schloss Bellevue dafür genutzt, Impfunwilligen und Politik den Marsch zu blasen (und die Wissenschaft verteidigt!).

Aus seinen Sätzen spricht die blanke Fassungslosigkeit, dass die vierte Welle die Republik „härter trifft, als sie uns treffen müsste“. Alle wüssten doch, was zu tun sei. Impfen, Impfen, Impfen. „Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen: Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?“ Der Bundespräsident hat vollkommen Recht.

Und er belässt es nicht dabei, jenen gut 15 Millionen Uneinsichtigen ins Gewissen zu reden, deren Egoismus dazu führt, dass unzählige Kinder Maske tragen, sich impfen lassen, schon wieder geteilte Klassen und die wochenlange Trennung von Freunden hinnehmen müssen. Er mischt sich ein in den Parteienstreit, in das zähe Bund-Länder-Gezerre über dringend notwendige Schritte zur Eindämmung explodierender Infektionszahlen. Die am Donnerstag tagende Bund-Länder-Runde müsse Entscheidungen treffen, „die dem Ernst der Lage angemessen sind“. Wenn das kein präsidiales Donnerwetter ist!

Angesprochen fühlen dürfen sich beide Seiten. Die Union, die nach der verlorenen Bundestagswahl und zwei Jahren verantwortungsvoller Pandemiepolitik plötzlich so tut, als würde Fundamentalopposition gegen SPD, Grüne und FDP Impfbereitschaft oder Intensivbettenkapazität auch nur um ein Jota erhöhen. Den Ampel-Partnern sollte es genauso in den Ohren klingeln. In ihren von Wagenburgdenken geprägten Koalitionsgesprächen schien alles wichtiger zu sein als Corona.

Jetzt, wo die Katastrophe ihren Lauf nimmt und dem Olaf-Scholz-Bündnis ein Fehlstart droht, legen Rot, Grün und Gelb eine Vollbremsung hin. Die Länder sollen Kontaktbeschränkungen, die ein FDP-Vorsitzender Christian Lindner eben noch bar jeglicher Vernunft infrage stellte, jetzt doch weiter erlassen. Arbeitgeber werden den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen können. Das ist kein Ausspionieren, das gehört zur Fürsorgepflicht. Gut so. Besser späte Einsicht, als gar keine.

Ein „Lockdown für Ungeimpfte“, 2G und 2G Plus sollen kommen, womöglich sogar Impfpflichten für bestimmte Berufe. Dass Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bei einer Impfpflicht unabgestimmt vorprescht, passt zum aktuellen Ampel-Erscheinungsbild.