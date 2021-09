Entlastung für Familien und Wirtschaft : CDU legt 100-Tage-Programm vor

Berlin Bei einem Wahlsieg will Kanzlerkandidat Laschet in den ersten 100 Tagen Entlastungen für Familien und Wirtschaft auf den Weg bringen. Die SPD wirft ihm vor, die Vorschläge seien auf Sand gebaut. Denn im Haushalt wird absehbar kein Geld für Wahlgeschenke sein.

Armin Laschet hatte am Tag nach dem zweiten Triell viel zu verkünden. Mit einem Sofortprogramm würde er in den ersten 100 Tagen nach einem Wahlsieg viele Entlastungen für Familien und Wirtschaft auf den Weg bringen. Außerdem gab der Unionskanzlerkandidat bekannt, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch stärker in den CDU-Wahlkampf eingebunden wird. So seien gemeinsame Auftritte in Merkels bisherigem Wahlkreis in Stralsund und in Laschets Heimatstadt Aachen vorgesehen. „Das hat gute Tradition“, sagte der Parteichef nach Sitzungen von Präsidium und Vorstand in Berlin.