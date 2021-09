Im Wahlkreis Märkischer Kreis : CDU-Generalsekretär Ziemiak gewinnt Direktmandat in NRW

CDU-Generalsekretär Ziemiak gewinnt Direktmandat in NRW

Lüdenscheid Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat bei der Bundestagswahl im NRW-Wahlkreis Märkischer Kreis das Direktmandat gewonnen. Er erhielt 33,6 Prozent der Erststimmen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat bei der Bundestagswahl am Sonntag das Direktmandat im nordrhein-westfälischen Wahlkreis Märkischer Kreis II gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erhielt Ziemiak 33,6 Prozent der gültigen Erststimmen. Damit lag er mehr als drei Prozentpunkte vor seiner SPD-Konkurrentin Bettina Lugk.

Bei der letzten Bundestagswahl ging das Direktmandat in dem Wahlkreis noch an die SPD. Ziemiak sitzt seit 2017 im Bundestag. Seit Dezember 2018 ist er Generalsekretär seiner Partei. Bei der Bundestagswahl trat auf er auf Listenplatz sechs an.