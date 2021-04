K-Frage in der Union : Söder erklärt sich zu Kandidatur bereit - „wenn CDU das will“

K-Frage in der Union

Berlin CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder trauen sich gegenseitig die Kanzlerkandidatur für die Union zu. Söder bestätigte erstmals Interesse, wenn ihn die CDU denn wolle.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekräftigt: „Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, dann würde ich mich dieser Verantwortung stellen“, sagte Söder nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion am Sonntag. „Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit“, wird Söder zitiert. Er habe Samstag mit CDU-Chef Armin Laschet gesprochen. Dies sei aber "kein abschließendes Gespräch" gewesen. Beide stünden bereit.