CDU-Chef bei Maischberger : Der nicht mehr ganz so nette Herr Laschet

Meinung Der gescheiterte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt sich erstmals nach der Wahlniederlage im TV. Freundlich wie immer. Aber endlich legt er auch mal seine Zurückhaltung ab. Denn allein verantwortlich für das Debakel ist er nicht.

Und der nette Herr Laschet, der auch zu Quertreiber Markus Söder im Wahlkampf noch nett gewesen ist - „Markus, lass es“ - ist nun mal gescheitert. Seit Wochen räumt der NRW-Mann das freilich unumwunden ein. Auch wenn er die Hoffnung auf Jamaika nie aufgegeben hat. Was politisch nicht verkehrt ist. Bei seinem ersten Auftritt in einer Talksendung nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl kam es deshalb auf die Zwischentöne an – und siehe da, ganz so freundlich will der Aachener wohl doch nicht mehr sein. Auch wenn er viel lächelte und mit sich im Reinen zu sein schien. Das ist freilich ohnehin eine von Laschets Stärken: Zumindest nach außen wirkt er so extrem unbeirrt, dass man sich fragt, ob er überhaupt eine Schmerzgrenze hat.

„Ein besonderes Jahr“ sei es gewesen, so Laschet in der Sendung. Wohl wahr. Der fröhliche Rheinländer gab sich nachdenklich, selbstkritisch sowieso, sogar ein wenig traurig, als es darum ging, nun nicht mehr Landesvater von Nordrhein-Westfalen zu sein. Das sollte man ihm abnehmen, da ist er eine ehrliche Haut. Laschet hat sich eben kein Rückfahrticket in die Schublade gelegt, wie andere das vor ihm getan haben. Da ist er wohltuend konsequent. Also ist er bald „nur“ noch Bundestagsabgeordneter, am liebsten mit Schwerpunkt Europapolitik. Das kann er; für Europa steht er überzeugend ein. Auch den Übergang in NRW hat er galant, jedenfalls ohne große Verwerfungen hinbekommen. Gelingt ihm das jetzt noch in Sachen CDU-Vorsitz, wird es am Ende heißen – ganz so schlecht war es mit Laschet doch nicht. Das wäre die späte Genugtuung für den erfolglosen Kanzlerkandidaten.