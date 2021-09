Erhebung von Briefwahl-Daten : Bundeswahlleiter und Forsa streiten vor Gericht um Sonntagsfrage

Wiesbaden Der Bundeswahlleiter und das Meinungsforschungsinstitut Forsa ziehen vor Gericht. In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob Daten von Briefwählern für die Erhebung der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl verwendet werden dürfen.

Das Verfahren werde „zeitnah“ entschieden, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Wiesbaden am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „Business Insider“ darüber berichtet.

Das Verfahren ist seit dem 7. September anhängig. Streitpunkt ist die Frage, die Umfrageinstitute regelmäßig zufällig ausgesuchten Bürgern stellen: „Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden sie wählen?“. Forsa fragt dabei auch, ob jemand schon per Brief gewählt hat und wenn ja, wen.