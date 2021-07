Entscheidung des Bundeswahlausschusses : 53 Parteien sind zur Bundestagswahl zugelassen

Berlin Von 88 Parteien und Gruppierungen, die sich bei der Bundestagswahl 2021 zur Wahl stellen wollten, sind 53 als Parteien anerkannt worden und werden im September auf den Wahlzetteln zu finden sein. Viele Gruppierungen scheiterten an dokumentarischen Hürden.

An der Bundestagswahl am 26. September können 53 Parteien teilnehmen. Das hat der Bundeswahlausschuss in seiner zweitägigen Sitzung entschieden, die am Freitag zu Ende ging. Darunter sind die bereits im Bundestag oder einem Landtag vertretenen CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD, Freie Wähler und die BVB/Freie Wähler. Außerdem wurden 44 kleinere Parteien und Vereinigungen offiziell als Parteien anerkannt, was die Voraussetzung für die Teilnahme an der Bundestagswahl ist.