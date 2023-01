Bundestagswahl-Umfrage Union in Politbarometer-Umfrage vom 27. Januar vorne, SPD bei 21-, Grüne bei 19 Prozent

Die jüngste Umfrage wurde am 27. Januar 2023 vom Meinungsforschungsinstitut Politbarometer veröffentlicht. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass die Union aus CDU und CSU mit 27 Prozent die stärkste Kraft im Parlament wäre. Dahinter folgen die übrigen Parteien. So kommen die Grünen in der Umfrage auf 19 Prozent, der SPD gaben 21 Prozent der Teilnehmenden ihre Stimme. Die FDP käme auf sechs Prozent, die AfD auf 15 Prozent und die Linke auf sechs Prozent. Sonstige Parteien würden sechs Prozent der Stimmanteile erhalten. Die Umfrage wurde im Zeitraum zwischen dem 24.01. und dem 26.01. durchgeführt, insgesamt nahmen 1345 Menschen an der repräsentativen Befragung teil.