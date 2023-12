Bundestagswahl-Umfrage Aktuelle Umfrage vom 18. Dezember sieht Union als stärkste Kraft

Die jüngste Umfrage wurde am 18. Dezember 2023 vom Meinungsforschungsinstitut Insa veröffentlicht. Die Union aus CDU und CSU wird demnach die stärkste Kraft im Parlament, sie kommt in der Umfrage auf 31,5 Prozent. Dahinter folgen die übrigen Parteien. So kommen die Grünen in der Umfrage auf 12,5 Prozent, der SPD gaben 15,5 Prozent der Teilnehmenden ihre Stimme. Die FDP käme auf fünf Prozent, die AfD auf 23 Prozent und die Linke auf vier Prozent. Sonstige Parteien würden sechs Prozent der Stimmanteile erhalten. Die Umfrage wurde im Zeitraum zwischen dem 15.12. und dem 18.12. durchgeführt, insgesamt nahmen 2002 Menschen an der repräsentativen Befragung teil.