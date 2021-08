Spot mit Matroschka-Puppe : SPD zieht umstrittenes Wahlkampfvideo zurück

Berlin Die SPD verzichtet auf den Einsatz eines vielfach kritisierten Wahlkampfvideos. Das teilte Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit. Kritiker hatten der Partei vorgeworfen, religiöse Bezüge für den Wahlkampf zu missbrauchen.

In dem auch aus SPD-Reihen scharf kritisierten Film tauchen mehrere CDU-Politiker aus einer Matroschka-Puppe auf. „Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt ...“, sagt eine Stimme dazu. Gezeigt wird auch eine Puppe mit dem Konterfei des Düsseldorfer Staatskanzleichefs und Laschet-Vertrauten Nathanael Liminski. Hier wird der Satz ergänzt mit „... erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist“. Dies spielt auf eine Äußerung des bekennenden Katholiken noch als Student an, die dieser 2007 in der ARD-Sendung „Maischberger“ als eine „persönliche Entscheidung“ rechtfertigte. Die CDU hatte die SPD zum Verzicht auf den Wahlkampfspot aufgefordert.