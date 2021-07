ZEW-Studie : So würden sich die Wahlprogramme auf Ihr Einkommen auswirken

Stimmabgabe an der Wahlurne in einem Wahllokal (Symbolfoto). Foto: dpa/David Vincent

München Nach Berechnungen des ZEW würde sich ein Wahlsieg von Union oder FDP finanziell für Gutverdiener lohnen. Bei SPD, Grünen und Linken profitierten Mittel- und Geringverdiener. Auch das Armutsrisiko fiele unterschiedlich aus.

Bei Grünen und SPD können Haushalte dem Bericht zufolge bis in die Mittelschicht hinein mit einem größeren Plus im Portemonnaie rechnen. Würden ihre Pläne umgesetzt, sinke auch das Armutsrisiko in Deutschland. Ein Paar mit zwei Kindern, das brutto 40.000 Euro im Jahr verdient, kann den Angaben zufolge mit 3000 bis 4000 Euro zusätzlich rechnen. Gutverdiener mit mehr als 150.000 Euro jährlich wollen SPD und Grüne dagegen stärker belasten als bisher.

Die Linken wollen Haushalte bis in die Mittelschicht hinein um ein Vielfaches dessen besserstellen, was SPD und Grüne planen, hieß es in dem Bericht weiter. Die FDP verspreche ein Vielfaches dessen, was die Union plane, vor allem in den oberen Schichten. Die Kosten dafür sollen allein durch Wachstum ausgeglichen werden; zusätzliche Schulden oder höhere Steuern schließt die FDP aus.