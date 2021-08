Bundestagswahl 2021 : So wählt Deutschland

Das deutsche Wahlrecht will den Wählerwillen repräsentativ abbilden und gleichzeitig die Vertreter der Wahlkreise stärken. Deshalb gibt es Erst- und Zweitstimme, aber auch so komplizierte Dinge wie Landeslisten, Überhangs- und Ausgleichsmandate.

Wenn der Termin der Bundestagswahl näher rückt, macht sich in der deutschen Hauptstadt Berlin eine gewisse Hektik breit. Alle politischen Vorgänge werden nun danach bewertet, was sie für die anstehenden Wahlen bringen. Als Termin hat die Bundesregierung in Absprache mit den Ländern den 26. September dieses Jahres festgelegt. Wie kommt dieser Termin zustande? Die Wahlperiode des Deutschen Bundestags beträgt vier Jahre. Der Artikel 39 des Grundgesetzes schreibt deshalb vor, in welcher Spanne die nächste Wahl stattfinden muss. Für den aktuellen Wahltermin ist die konstituierende Sitzung des aktuellen Bundestags entscheidend, die am 24. Oktober 2017 stattfand. Die Bundestagswahl 2021 muss danach also frühestens am 25. August und spätestens am 24. Oktober erfolgen. Früher waren die meist leicht fallenden Arbeitslosenzahlen im Frühherbst der Grund dafür, die Wahl so weit wie möglich nach hinten zu schieben, aber noch die Zeit bis Weihnachten für die Regierungsbildung zu haben.