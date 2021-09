Überhangmandate und Ausgleichsmandate : Warum der Bundestag trotz Reform immer größer wird

Berlin 598 Kandidaten sollen an diesem Sonntag mit der Erst- und der Zweitstimme in den Bundestag gewählt werden. Wie es kommt, dass es beim letzten Mal tatsächlich 709 wurden und es nun weit über 800 sein könnten.

Was steckt dahinter? In den ersten sechs Jahrzehnten des Bundestages lag dessen Mitgliedszahl stets nahe am gesetzlichen Orientierungsrahmen. Zumindest schrumpfte er im Laufe der Wahlperiode darauf zu. Denn wenn Inhaber von Überhangmandaten ausschieden, rückte für sie niemand nach. In ihren Rechten und Pflichten unterscheiden sich solche Politiker nicht von ihren Kollegen. Sie haben in ihrem jeweiligen Wahlkreis genauso die meisten Stimmen bekommen wie alle anderen. Wenn aber in ihrem Bundesland die Zahl der über die Erststimme direkt gewählten Abgeordneten die Gesamtzahl der Mandate überschreitet, die ihr entsprechend ihrem Anteil an den Zweitstimmen zusteht, bildet die Differenz die Zahl der Überhangmandate.