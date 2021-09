Programm am Sonntag : So berichten die TV-Sender über die Bundestagswahl

So berichten die TV-Sender über die Bundestagswahl

Programm am Sonntag

Düsseldorf Wenn Deutschland am 26. September den Bundestag wählt, bieten viele TV-Sender dazu ein ausführliches Programm an. Wir haben einen Überblick über die Wahlsendungen erstellt.

Am Superwahlsonntag, dem 26. September, richten viele Fernsehsender ihren Fokus auf die Bundestagswahl - aber auch auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Das Programm umfasst Vorberichte, Liveberichterstattung, Analysen und Talkshows.