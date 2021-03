Bundestagswahl 2021 : In diesen Wahlkreisen in NRW wird gewählt

Düsseldorf Am 26. September 2021 wird der Bundestag gewählt. In NRW gibt es mit 64 die meisten Wahlbezirke in einem deutschen Bundesland. Welche Kreise, Städte und Gemeinden zu welchem Wahlkreis gehören, lesen Sie hier.

Bei der Bundestagswahl 2021 wird in 299 Wahlkreisen in Deutschland gewählt. In Nordrhein-Westfalen befinden sich 64 davon (Nummer 87 bis 150). Hier finden Sie die Übersicht:

Aachen I: Aachen

Aachen Aachen II: Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stollberg (Rhld.), Würselen

Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stollberg (Rhld.), Würselen Heinsberg: Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Düren: Kreis Düren

Kreis Düren Rhein-Erft-Kreis I: Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim

Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II: Kreis Euskirchen und aus dem Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden Brühl, Erftstadt, Wesseling

Kreis Euskirchen und aus dem Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden Brühl, Erftstadt, Wesseling Köln I: Vom Kölner Stadtbezirk 1 Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Nord, Deutz, Neustadt-Nord und die Stadtbezirke 7 Porz, 8 Kalk

Vom Kölner Stadtbezirk 1 Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Nord, Deutz, Neustadt-Nord und die Stadtbezirke 7 Porz, 8 Kalk Köln II: Vom Kölner Stadtbezirk 1 Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Süd, Neustadt-Süd und die Stadtbezirke 2 Rodenkirchen, 3 Lindenthal

Vom Kölner Stadtbezirk 1 Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Süd, Neustadt-Süd und die Stadtbezirke 2 Rodenkirchen, 3 Lindenthal Köln III: Die Kölner Stadtbezirke 4 Ehrenfeld, 5 Nippes, 6 Chorweiler

Die Kölner Stadtbezirke 4 Ehrenfeld, 5 Nippes, 6 Chorweiler Bonn: Bonn

Bonn Rhein-Sieg-Kreis I: Eitorf, Hennef (Sieg), Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, Ruppichteroth, Siegburg, Troisdorf, Windeck

Eitorf, Hennef (Sieg), Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, Ruppichteroth, Siegburg, Troisdorf, Windeck Rhein-Sieg-Kreis II: Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal, Wachtberg

Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal, Wachtberg Oberbergischer Kreis: Oberbergischer Kreis

Oberbergischer Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis: Rheinisch-Bergischer Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis Leverkusen – Köln IV: Leverkusen und der Kölner Stadtbezirk 9 Mülheim

Leverkusen und der Kölner Stadtbezirk 9 Mülheim Wuppertal I: Die Wuppertaler Stadtbezirke 0 Elberfeld, 1 Elberfeld West, 2 Uellendahl-Katernberg, 3 Vohwinkel, 5 Barmen, 6 Oberbarmen, 7 Heckinghausen, 8 Langerfeld-Beyenburg

Die Wuppertaler Stadtbezirke 0 Elberfeld, 1 Elberfeld West, 2 Uellendahl-Katernberg, 3 Vohwinkel, 5 Barmen, 6 Oberbarmen, 7 Heckinghausen, 8 Langerfeld-Beyenburg Solingen – Remscheid – Wuppertal II: Remscheid, Solingen und die Wuppertaler Stadtbezirke 4 Cronenberg, 9 Ronsdorf

Remscheid, Solingen und die Wuppertaler Stadtbezirke 4 Cronenberg, 9 Ronsdorf Mettmann I: Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld (Rheinland), Mettmann, Monheim am Rhein

Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld (Rheinland), Mettmann, Monheim am Rhein Mettmann II: Heiligenhaus, Ratingen, Velbert, Wülfrath

Heiligenhaus, Ratingen, Velbert, Wülfrath



Düsseldorf I: Die Düsseldorfer Stadtbezirke 1, 2, 4, 5, 6, 7

Die Düsseldorfer Stadtbezirke 1, 2, 4, 5, 6, 7 Düsseldorf II: Die Düsseldorfer Stadtbezirke 3, 8, 9, 10

Die Düsseldorfer Stadtbezirke 3, 8, 9, 10 Neuss I: Dormagen, Grevenbroich, Neuss, Rommerskirchen

Dormagen, Grevenbroich, Neuss, Rommerskirchen Mönchengladbach: Mönchengladbach

Mönchengladbach Krefeld I – Neuss II: Die Krefelder Stadtbezirke 1 West, 5 Süd, 6 Fischeln, 7 Oppum-Linn, 9 Uerdingen und aus dem Rhein-Kreis Neuss die Gemeinden Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch

Die Krefelder Stadtbezirke 1 West, 5 Süd, 6 Fischeln, 7 Oppum-Linn, 9 Uerdingen und aus dem Rhein-Kreis Neuss die Gemeinden Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch Viersen: Kreis Viersen

Kreis Viersen Kleve: Kreis Kleve

Kreis Kleve Wesel I: Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten

Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten Krefeld II – Wesel II: Die Krefelder Stadtbezirke 2 Nord, 3 Hüls, 4 Mitte, 8 Ost und aus dem Kreis Wesel die Gemeinden Moers und Neukirchen-Vluyn

Die Krefelder Stadtbezirke 2 Nord, 3 Hüls, 4 Mitte, 8 Ost und aus dem Kreis Wesel die Gemeinden Moers und Neukirchen-Vluyn Duisburg I: Die Duisburger Stadtbezirke 600 Rheinhausen, 700 Süd und vom Stadtbezirk 500 Mitte die Stadtteile 501 Altstadt, 502 Neuenkamp, 503 Kaßlerfeld, 505 Neudorf-Nord, 506 Neudorf-Süd, 507 Dellviertel, 508 Hochfeld, 509 Wanheimerort

Die Duisburger Stadtbezirke 600 Rheinhausen, 700 Süd und vom Stadtbezirk 500 Mitte die Stadtteile 501 Altstadt, 502 Neuenkamp, 503 Kaßlerfeld, 505 Neudorf-Nord, 506 Neudorf-Süd, 507 Dellviertel, 508 Hochfeld, 509 Wanheimerort Duisburg II: Die Duisburger Stadtbezirke 100 Walsum, 200 Hamborn, 300 Meiderich/Beeck, 400 Homberg/Ruhrort/Baerl und vom Stadtbezirk 500 Mitte der Stadtteil 504 Duissern

Die Duisburger Stadtbezirke 100 Walsum, 200 Hamborn, 300 Meiderich/Beeck, 400 Homberg/Ruhrort/Baerl und vom Stadtbezirk 500 Mitte der Stadtteil 504 Duissern Oberhausen – Wesel III: Oberhausen und aus dem Kreis Wesel die Gemeinde Dinslaken

Oberhausen und aus dem Kreis Wesel die Gemeinde Dinslaken Mülheim – Essen I: Mülheim an der Ruhr und der Essener Stadtbezirk IV

Mülheim an der Ruhr und der Essener Stadtbezirk IV Essen II: Die Essener Stadtbezirke I, V, VI, VII

Die Essener Stadtbezirke I, V, VI, VII Essen III: Die Essener Stadtbezirke II, III, VIII, IX

Die Essener Stadtbezirke II, III, VIII, IX Recklinghausen I: Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop

Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop Recklinghausen II: Datteln, Haltern am See, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick

Datteln, Haltern am See, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick Gelsenkirchen: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Steinfurt I – Borken I: Aus dem Kreis Borken die Gemeinden Ahaus, Gronau (Westf.), Heek, Legden, Schöppingen und aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Horstmar, Metelen, Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt, Wettringen

Aus dem Kreis Borken die Gemeinden Ahaus, Gronau (Westf.), Heek, Legden, Schöppingen und aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Horstmar, Metelen, Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt, Wettringen Bottrop – Recklinghausen III: Bottrop und aus dem Kreis Recklinghausen Dorsten und Gladbeck

Bottrop und aus dem Kreis Recklinghausen Dorsten und Gladbeck Borken II: Bocholt, Borken, Gescher, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Südlohn, Velen, Vreden

Bocholt, Borken, Gescher, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Südlohn, Velen, Vreden Coesfeld – Steinfurt II: Kreis Coesfeld und aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Laer, Nordwalde

Kreis Coesfeld und aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Laer, Nordwalde Steinfurt III: Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Saerbeck, Tecklenburg, Westerkappeln

Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Saerbeck, Tecklenburg, Westerkappeln Münster: Münster

Münster Warendorf: Kreis Warendorf

Kreis Warendorf Gütersloh I: Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Steinhagen, Verl, Versmold

Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Steinhagen, Verl, Versmold Bielefeld – Gütersloh II: Bielefeld und aus dem Kreis Gütersloh die Gemeinde Werther (Westf.)

Bielefeld und aus dem Kreis Gütersloh die Gemeinde Werther (Westf.) Herford – Minden-Lübbecke II: Kreis Herford und aus dem Kreis Minden-Lübbecke die Gemeinde Bad Oeynhausen

Kreis Herford und aus dem Kreis Minden-Lübbecke die Gemeinde Bad Oeynhausen Minden-Lübbecke I: Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Minden, Petershagen, Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede

Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Minden, Petershagen, Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede Lippe I: Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Detmold, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerlinghausen

Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Detmold, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerlinghausen Höxter – Gütersloh III – Lippe II: Kreis Höxter, aus dem Kreis Gütersloh die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock und aus dem Kreis Lippe die Gemeinden Augustdorf, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg, Schlangen

Kreis Höxter, aus dem Kreis Gütersloh die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock und aus dem Kreis Lippe die Gemeinden Augustdorf, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg, Schlangen Paderborn: Kreis Paderborn

Kreis Paderborn Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I: Hagen und aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis die Gemeinden Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm

Hagen und aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis die Gemeinden Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm Ennepe-Ruhr-Kreis II: Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten

Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten Bochum I: Die Bochumer Stadtbezirke 1 Bochum-Mitte, 2 Bochum-Wattenscheid, 5 Bochum-Süd, 6 Bochum-Südwest

Die Bochumer Stadtbezirke 1 Bochum-Mitte, 2 Bochum-Wattenscheid, 5 Bochum-Süd, 6 Bochum-Südwest Herne – Bochum II: Herne und die Bochumer Stadtbezirke 3 Bochum-Nord, 4 Bochum-Ost

Herne und die Bochumer Stadtbezirke 3 Bochum-Nord, 4 Bochum-Ost Dortmund I: Vom Dortmunder Stadtbezirk 0 Innenstadt die Stadtteile Innenstadt-West und Innenstadt-Ost und die Stadtbezirke 6 Hombruch, 8 Huckarde, 7 Lütgendortmund, 9 Mengede

Vom Dortmunder Stadtbezirk 0 Innenstadt die Stadtteile Innenstadt-West und Innenstadt-Ost und die Stadtbezirke 6 Hombruch, 8 Huckarde, 7 Lütgendortmund, 9 Mengede Dortmund II: Vom Dortmunder Stadtbezirk 0 Innenstadt der Stadtteil Innenstadt-Nord und die Stadtbezirke 4 Aplerbeck, 3 Brackel, 1 Eving, 5 Hörde, 2 Scharnhorst

Vom Dortmunder Stadtbezirk 0 Innenstadt der Stadtteil Innenstadt-Nord und die Stadtbezirke 4 Aplerbeck, 3 Brackel, 1 Eving, 5 Hörde, 2 Scharnhorst Unna I: Bergkamen, Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Schwerte, Unna

Bergkamen, Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Schwerte, Unna Hamm – Unna II: Hamm und aus dem Kreis Unna die Gemeinden Lünen, Selm, Werne

Hamm und aus dem Kreis Unna die Gemeinden Lünen, Selm, Werne Soest: Kreis Soest

Kreis Soest Hochsauerlandkreis: Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis Siegen-Wittgenstein: Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Siegen-Wittgenstein Olpe – Märkischer Kreis I: Kreis Olpe und aus dem Märkischen Kreis die Gemeinden Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Schalksmühle

Kreis Olpe und aus dem Märkischen Kreis die Gemeinden Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Schalksmühle Märkischer Kreis II: Altena, Balve, Hemer, Iserlohn, Menden (Sauerland), Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Werdohl

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wurden 13 Wahlkreise angepasst, in NRW sind drei Wahlkreise betroffen. Der Wahlkreis Paderborn – Gütersloh III heißt nun Paderborn und gibt die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock an den Wahlkreis Höxter – Gütersloh III –Lippe II ab (ehemals Höxter – Lippe II). Außerdem gab der Wahlkreis Höxter – Lippe II (jetzt: Höxter – Gütersloh III – Lippe II) die Gemeinde Detmold an den Wahlkreis Lippe I ab.

