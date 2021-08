Bundestagswahl 2021 : In diesen Wahlkreisen in NRW wird gewählt

Foto: dpa, bwu pzi fp Infos Das sind die Wahlkreise in NRW zur Bundestagswahl 2021

Düsseldorf Am 26. September 2021 wird der Bundestag gewählt. In NRW gibt es mit 64 die meisten Wahlbezirke in einem deutschen Bundesland. Welche Kreise, Städte und Gemeinden zu welchem Wahlkreis gehören, lesen Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Bundestagswahl 2021 wird in 299 Wahlkreisen in Deutschland gewählt. In Nordrhein-Westfalen befinden sich 64 davon (Nummer 87 bis 150). Hier finden Sie die Übersicht:

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wurden 13 Wahlkreise angepasst, in NRW sind drei Wahlkreise betroffen. Der Wahlkreis Paderborn – Gütersloh III heißt nun Paderborn und gibt die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock an den Wahlkreis Höxter – Gütersloh III –Lippe II ab (ehemals Höxter – Lippe II). Außerdem gab der Wahlkreis Höxter – Lippe II (jetzt: Höxter – Gütersloh III – Lippe II) die Gemeinde Detmold an den Wahlkreis Lippe I ab.

(mba)