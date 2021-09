Newsblog zur Bundestagswahl : Union will am Dienstag Sondierungsgespräch mit Grünen führen

Foto: dpa/Daniel Karmann 17 Bilder So wählt Deutschland bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin CDU und CSU wollen am Dienstagvormittag ein Sondierungsgespräch mit den Grünen führen. Bereits am Sonntagabend will die Unions mit Vertretern der FDP über eine mögliche Jamaika-Regierung beraten. CDU, CSU und FDP haben ihr Personaltableau bekannt gegeben. Alle wichtigen Entwicklungen im Newsblog.