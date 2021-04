Umfragen zur Bundestagswahl 2021 : Union nach Umfragetief leicht verbessert

Das Reichtagsgebäude in Berlin (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Im September 2021 wird der Bundestag gewählt. Die Parteien läuten daher bereits jetzt den Wahlkampf-Modus ein. Wer in den Umfragen vorne liegt, lesen Sie hier.

Nach ihrem Umfrageabsturz hat sich die Union im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar leicht verbessert. Nach der Kantar-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ legt die Union einen Punkt zu auf 26 Prozent. Die Grünen bleiben bei 23 Prozent und sind zweitstärkste Kraft. Die SPD verliert einen Punkt auf 16 Prozent. Die AfD bliebe bei zehn, die Linkspartei bei neun Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die FDP gibt einen Punkt ab und erreicht neun Prozent. Damit wäre rein rechnerisch sowohl eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP sowie ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei möglich. Die gegenwärtige große Koalition aus Union und SPD hätte dagegen keine Mehrheit.

„In keiner Umfrage haben wir zurzeit mehr als 30 Prozent“, sagte Seehofer der „Welt am Sonntag“. „Das ist für mich ein Alarmzeichen.“ Die Anhänger und Mitglieder von CDU und CSU wollten allmählich wissen, wo es lang gehe. „Gleich nach Ostern müssen die personellen und inhaltlichen Fragen zügig geklärt werden“, forderte der CSU-Politiker. Drei Dinge brauche die Union in dieser Lage: eine Strategie, authentische Politiker und „ein knackiges Zukunftsprogramm“. Wenn das alles passe, könnten eine Partei und ein Kanzlerkandidat kämpfen. Ob er in dieser Rolle CSU-Chef Markus Söder oder CDU-Chef Armin Laschet bevorzugt, ließ Seehofer offen.

Vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union liegt Söder in der Gunst der Bevölkerung weiter deutlich vor Laschet. Nach dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend von infratest dimap sind 54 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Söder ein guter Kanzlerkandidat wäre, das sind drei Prozentpunkte mehr als Mitte März. Bei Laschet hingegen sind nur 19 Prozent dieser Meinung (minus drei Prozentpunkte).

Auch laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter 1030 CDU-Mitgliedern sind zudem nur 21 Prozent der Parteibasis für Laschet als Kanzlerkandidaten. Söder kam in der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung auf 68 Prozent.

Laschet, der seit Januar CDU-Chef ist, und Söder wollen die Frage des Kanzlerkandidaten zwischen Ostern und Pfingsten klären. Einen genauen Termin für die Entscheidung gibt es nicht. Laschet und Söder haben ihre Kandidatur noch nicht offiziell angemeldet. Dasselbe Zeitfenster haben sich die Grünen gesetzt. Dort wollen die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck die Entscheidung unter sich ausmachen. Die Sympathien in der Bevölkerung für Habeck überwiegen mit 20 zu 12 Prozent. 68 Prozent wollten sich in der YouGov-Umfrage nicht zwischen den beiden entscheiden. Bei den Wählern der Grünen liegt Habeck mit 38 zu 29 Prozent vorne. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Zuletzt hatte Söder seine Forderung bekräftigt, Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl im September einzubeziehen. Deutschland befinde sich in einer völlig neuen Situation, sagte Söder in der ZDF-Sendung „Markus Lanz". Eine amtierende Kanzlerin höre auf, ein neuer Kandidat trete an. „Es ist doch selbstverständlich, dass das im Einklang erfolgen muss.“ Denn: CDU und CSU müssten geschlossen sein, mahnte Söder. „Eine zerstrittene Unionsgemeinschaft, wie wir das im Jahr 2017/18 erlebt haben, hat keine Chance auf Erfolg.“ Die Einheit in der Union werde „natürlich nicht nur zwischen den Parteien“ hergestellt, „sondern auch natürlich mit der Bundeskanzlerin“.

(desa/mba/dpa)