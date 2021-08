Bundestagswahl 2021 : Aktuellste Umfrage sieht CDU/CSU und SPD gleichauf

Interaktiv Am 26. September endet mit der Bundestagswahl 2021 die 16-jährige Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel. Wer folgt ihr? Welche Koalition könnte im Bundestag die Mehrheit holen? Ergebnisse der aktuellen Umfragen und weitere Daten zur Wahl finden Sie hier.

Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021

Die jüngste Umfrage wurde am 21. August 2021 vom Meinungsforschungsinstitut Insa veröffentlicht. Die Union aus CDU und CSU wird demnach die stärkste Kraft im Parlament, sie kommt in der Umfrage auf 22 Prozent. Dahinter folgen die übrigen Parteien. So gaben der SPD 22 Prozent der Teilnehmenden ihre Stimme. Die FDP käme auf 13 Prozent, die AfD auf zwölf Prozent und die Linke auf sieben Prozent. Sonstige Parteien würden sieben Prozent der Stimmanteile erhalten. Die Umfrage wurde im Zeitraum zwischen dem 16.08. und dem 20.08. durchgeführt, insgesamt nahmen 1352 Menschen an der repräsentativen Befragung teil.