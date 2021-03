Umfragen zur Bundestagswahl 2021 : Union büßt weiter massiv in Wählergunst ein

Das Reichtagsgebäude in Berlin (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Im September 2021 wird der Bundestag gewählt. Die Parteien läuten daher bereits jetzt den Wahlkampf-Modus ein. Wer in den Umfragen vorne liegt, lesen Sie hier.

Die Union verliert zwei neuen Umfragen zufolge rasant an Ansehen in der Bevölkerung. In einer neuen Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 24. März sank die Zustimmung für die Unionsparteien bei der Sonntagsfrage von 37 Prozent Anfang Februar auf jetzt 28,5 Prozent. Die Grünen kommen auf 21 Prozent, die SPD auf 18 Prozent. FDP und Linke erreichen jeweils 8,5 Prozent, die AfD erzielt 10 Prozent.

Die Affäre einzelner Unionspolitiker um Geschäfte mit Schutzmasken ist aus Sicht von Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher nicht entscheidend für den Niedergang der Union in der Umfragen. Der Vertrauensverfall habe schon vorher eingesetzt. So sei die Niederlage der CDU in Baden-Württemberg schon drei Wochen vor der Landtagswahl absehbar gewesen. Hauptgrund für den Sinneswandel sei, dass das Vertrauen, „die CDU kann Krise“, erschüttert sei. Lange sei das Vertrauen in den Kurs der Regierung ungewöhnlich groß gewesen. Seit Januar verfalle die Zustimmung und wachse die Kritik.

Auch im neuen RTL/NTV-Trendbarometer sackt die Union weiter ab. Die Union kommt bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa nur noch auf 26 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Grünen liegen mit 22 Prozent nicht mehr weit dahinter. Die SPD kommt in der Sonntagsfrage auf 16 Prozent, die FDP auf 10, die Linke auf 8 und die AfD auf 10 Prozent.

Bei der Frage der Kanzlerkandidatur in der Union liegt CSU-Chef Markus Söder in der Gunst der Bevölkerung klar vor dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wünschten sich 41 Prozent, dass der bayerische Ministerpräsident Söder die Union in den Bundestagswahlkampf führt, nur 14 Prozent sprachen sich für Laschet aus. 45 Prozent machten keine Angaben. Unter den Wählern der Union liegt Söder mit 63 zu 12 Prozent noch deutlicher vorne.

Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union soll zwischen Ostern und Pfingsten fallen. Dasselbe Zeitfenster haben sich die Grünen gesetzt. Dort wollen die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck die Entscheidung unter sich ausmachen. Die Sympathien in der Bevölkerung für Habeck überwiegen mit 20 zu 12 Prozent. 68 Prozent wollten sich in der YouGov-Umfrage nicht zwischen den beiden entscheiden. Bei den Wählern der Grünen liegt Habeck mit 38 zu 29 Prozent vorne.

(mba/dpa)